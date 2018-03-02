Haberler > Futbol Yusuf Serdar Çoban’ın hedefi milli forma

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’da forma giyen Yusuf Serdar Çoban, yakın gelecekte A Milli Futbol Takımı’nda oynayacağına inandığını söyledi.
Almanya’da doğup çoğalan gurbetçi futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Ulusal Takımı adına oynamaktan kibir duyacağını bildirdi.
Forvette devir yapan 21 yaşındaki Yusuf Serdar, “İlerleyen zamanlarda A Milli Takım’da forma giyeceğime inanıyorum. Her oyuncunun hedefi ülkesinin milli formasını giymek olmalıdır. İnşallah yakın zamanda gerçekleşir.” diye konuştu.
“SÜPER LİG’E ÇIKMAYI HAK EDİYORUZ”
Aytemiz Alanyaspor’dan devre arasında İstanbulspor’a kiralanan Yusuf Serdar Çoban, ekip olarak sergiledikleri performansla Süper Lig’e çıkmayı hak ettiklerini belirtti.