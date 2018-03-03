Haberler > Futbol > Yılmaz Vural'dan son dakika kararı: "Tövbe, bundan sonra..." Yılmaz Vural: "Mesleği bırakmadım"

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Giresunspor’daki görevinden ayrıldıktan sonradan hakkında çoğu haber meydana çıkan Yılmaz Vural, bugün medyaya yansıyan “Teknik direktörlüğü bıraktı” hakkındaki haberleri yalanladı.

Böyle bir durumun laf konusu olmadığını söyleyen Yılmaz Vural, “Ben antrenörlüğü niye bırakayım, nereden çıktı bu haberler. Mesleği bıraktığım falan yok. Çıkan haberler, aslı astarı olmayan haberler. Allah bana ömür verdiği sürece ben bu işi yapmaya devam edeceğim. Vaktinde bazı talimatlar yaptım, bu meslekten soğuduğuma yönelik. Oysa bu söylem, benim mesleği bıraktığım anlamına gelmez. Ben senelerdir futbolun içinde olan birisiyim. her zaman her takımı çalıştıracak potansiyele sahibim. Bunun böyle bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

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