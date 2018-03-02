Haberler > Futbol > TFF’den Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili açıklama TFF: “Nihai karar mercii halen TFF Tahkim Kurulu’dur”

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TFF’den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Devlete Ait Gazete’nin 2 Mart 2018 tarihli nüshasında yayınlanan Tüzük Mahkemesi’nin 18.01.2018 tarih, 2017/136 başlıca ve 2018/7 sayılı kararı ile; 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri hakkındaki kanunun 5. Maddesinin 2. Fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline oy çokluğu ile; iptal hükmünün kararın Devlete Ait Gazete’de yayınlanmasından başlayarak bir sene sonradan yürürlüğe girmesine oy birliği ile hükmedilmiştir.

Kararın kamuoyunda öbür değerlendirmelere sebep olduğu görüldüğünden kısa bir tanımlama yapılmasının yardımsever olacağı düşünülmüştür.

Anayasamızın 59. maddesinin 2. fıkrası “Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı oysa zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları emin olup bu kararlara karşısında hiçbir yargı merciine başvurulamaz” hükmünü içerir. Tüzük Mahkemesi’nin kararı, bu hükümle birlikte okunduğunda Federasyonun birincil derece hak kurullarının futbolun yönetimine ve disiplinine ilişkin vereceği kararlara karşı fakat TFF Tahkim Kurulu’na itiraz edilebileceği ve bu kararlara karşı diğer adalet mercilerine itiraz edilemeyeceği Tüzük hükmüne dayanmakta olup halen yürürlüktedir.

Tüzük Mahkemesi’nin iptal hükmünün bir yıl sonradan yürürlüğe girmesinden sonra taraflar kendi arasında imzaladıkları sözleşmelerden kaynaklanan alacak bahis ve talepleri ile mali haklarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde TFF’nin birincil derece hukuk kurullarından olan Anlaşmazlık Çözüm Kurulu’na ve temyiz mercii olarak Tahkim Kuruluna uygulamak zorunda olmayıp genel adli mercilere başvurabileceklerdir.

Futbolun yönetimine ve disipline ilişkin kararlara karşı nihai karar mercii halen TFF Tahkim Kurulu’dur.”

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur