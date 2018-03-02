Haberler > Futbol > Sumudica inanamadı! Sumudica: “Geldiğim günden beri en kötü oyunumuzdu”

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “İki takım da çok kötü oynadı. Cılız maç geçti. Lig kalitesinde olmadı. Ritim, tempo yoktu. Arkadaşlarım 38 puanla bu ligin bittiğini zannettiler illaki. Hiçbir şeyin bittiği yok. Ben daha artı yukarıda kalmak istiyorum. Kayserispor’a geldiğim birincil günden beri en fena oyunumuzun olduğunu söyleyebilirim” dedi.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur