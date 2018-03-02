Haberler > Futbol > Sneijder, Al Gharafa'da kendini buldu Wesley Sneijder'dan 11 maçta 8 gol
Uncategorized
1

Haberler > Futbol > Sneijder, Al Gharafa’da kendini buldu Wesley Sneijder’dan 11 maçta 8 gol

Yazar:adminYayın Tarihi:
Spread the love

Galatasaray’dan sezon başında ayrılan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Fransa’nın Nice takımına transfer olmuştu. Burada istediği performansı sergileyemeyen Sneijder, devre arasında Türk Teknik Direktör Bülent Uygun’un çalıştırdığı Katar’ın Al Gharafa ekibine geçti. Al Gharafa’da kendini bulan Hollandalı futbolcu, son olarak ligde evinde 6-1 kazandıkları maçta 2 gol kaydetti.

Yıldız futbolcu, Katar ekibinde bu sezon ligde ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde toplam 11 karşılaşmaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, bu müsabakalarda 8 defa rakip fileleri havalanırdı.

Sneijder, Nice’de oynadığı 8 karşılaşmada ise sadece 1 asist yapmıştı.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

Benzer Konular

Fenerbahçe’nin golcüsü Fernandao’dan Beşiktaş derbisi yorumu

Fenerbahçe’nin golcüsü Fernandao’dan Beşiktaş derbisi yorumu

adminBir Cevap Yaz.
Roma’dan Cengiz Ünder için Türk sponsor hamlesi

Roma’dan Cengiz Ünder için Türk sponsor hamlesi

adminBir Cevap Yaz.
PSG’de Neymar depremi! Dünya Kupası tehlikede…

PSG’de Neymar depremi! Dünya Kupası tehlikede…

adminBir Cevap Yaz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir