Haberler > Futbol Sahalarda ender görülen bir olay yaşandı
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Haberler > Futbol Sahalarda ender görülen bir olay yaşandı

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Trabzon’da yaşamış ve 69 yaşında Osmaniye 2. Acemi Lig takımlardan Karaçay Gençlikspor’a aktarma olan Şerif Kunt takımıyla birincil maçına çıktı.

Takımın Osmaniye İdman Yurdu ile Cevdetiye 4. Nolu sahada oynadığı maça kaptan olarak meydana çıkan Şerif Kunt, 30 dakika atama alırken amacının gençlere futbol aşkını telkin etmek olduğunu söyledi. Kunt, “Yeni takımımda ilk maçımdı. Yaptığımız bir idmanla maça çıktım. Genç, kabiliyetli arkadaşlarımla ikinci buluşmam bu yarışma oldu. Böyle bir takıma ulaşmak ve futbola gönül veren bu insanlarla birlikte elde etmek sevinç verdi. Fazla çalışacağız, biz de bilgilerimizi ara sıra spor sahalarında ve özel hayatımızda aktaracağız. Osmaniye hoş bir yer. Ilk 50 yıllık futbol hayatımın ardından Trabzon’un peşinde Osmaniye’de olmaktan onur duydum. İnşallah genç kardeşlerimizle defalarca beraber çalışacağız ve hayata hazırlayacağız. Futbol hayatlarını başaralı şekilde sürdürerek topluma kazandırmak. Bugün Bölgesel Acemi Lig’de tanıdık olmayan oyuncu oynatılıyor, bu Türkiye için üzücü bir şart. Genç yetenekleri futbol kazandırmak için çalışmalıyız” dedi. 

Karadeniz’den Akdeniz’e yolculuğunu anlatan Şeref Kunt, “Amatör Sporcular Derneği’nin ilkini Trabzon’da kurduk. Kurucu başkanı olarak ödev yaptım. Bu vesile ile 40’a yakın Acemi Sporcular Derneği var. Hakkari’de, Muş’ta, Bitlis’te, Osmaniye’de kurulma aşamasında. Kulüp Başkanımız Soner Hocamız da bu derneğin kurucusudur. Hocam “Bizimle birlikte olur musun takımımızda oynar mısın?” dedi. Ben de 50 takvim futbol hayatıma yeni bir sayfa açarak bu vesile ile yeniden sahalara dönerek bu teklifi geri çevirmedim. Veri ve birikimimizi genç arkadaşlara adapte etmek amacıyla biz de Osmaniye’yi seçim ettik. bir daha yıl neresi olur bilemem. Amaçlarından birisi de değişik illerde futbol hayatımı devam etmek ve gençlere umut telkin etmek” biçiminde konuştu.

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