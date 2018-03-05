Haberler > Futbol > Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçının şifresini verdi Rıza Çalımbay: Dikine oynayın, kazanın

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Habertürk Spor’dan Haluk Ayyıldız’ın haberine tarafından; Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş maçı öncesi futbolcularına herkesin yüreğini ortaya koyarak oynaması gerektiğini söyledi. Öğrencilerinin motivasyonunu yüksek tutmaya çalışan Çalımbay, “Büyük oyuncular büyük maçlarda sahne alırlar. Bu maç o kadar bir maç fakat; kusur kabul etmez. Herkes üstteki seviye performans kanıtlamak ve yüreğini ortaya koyarak oynamak zorunda. Derbilerin atmosferi çok farklıdır. Dikine oynayın, kazanın ve katiyen rakibe teslim olmayın. Sahada 90 dakika savaşan bazı görmek istiyorum” diye konuştu.

‘12. ADAM ARKAMIZDA’

Beşiktaş’ın, Türkiye’nin en iyi takımlarından biri olduğunu da açıklayan Rıza Çalımbay, “Bu engebeli maçta neyimiz var neyimiz yok sergilemekten başka çaremiz yok. Sarı kart sınırındaki oyuncu sayımız da hayli pozitif. Itinalı olalım, gereksiz yere fauller yapmayalım. Hakemle hiç tartışmayın. Sinir harbini kazanan biz olalım. Unutmayalım ki kendi sahamızdayız ve 12. adam hep arkamızda olacak” dedi. Taraftarlarına da seslenen Çalımbay, “Sizlere Beşiktaş galibiyeti yakışır. 90 dakika boyunca hiç susmadan kulaklarımızı tırmalarcasına tezahürat yapın ve 3 puanı alıp evimizin yolunu tutalım” ifadelerini kullandı.

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