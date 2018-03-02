Haberler > Futbol Okan Buruk: Seleznyov’un kalitesi tartışılmaz

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Spor Toto Süper Lig’de son 3 maçını kazanıp çıkışa geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe müsabakasına odaklanırken, gözler takımın golcüsü Yevhen Seleznyov’a çevrildi.

Devre aralarında Kardemir Karabükspor’dan aktarma edilen ve yeşil-siyahlılara tez adapte olan Ukraynalı oyuncu Kadıköy’de de takımın en kayda değer kozu olacak. Ligde Antalyaspor ve Atiker Konyaspor (2) ağlarını sarsan, Ziraat Türkiye Kupası’nda da son oynanan Galatasaray karşılaşmasını anlamsız geçmeyen Seleznyov’un takımın manâlı bir parçası olduğunu vurgulayan teknik direktör Okan Buruk, “Seleznyov’un kalitesi tartışılmaz. Kendisini şekilde çalışıyor. Şipşak fazla kilolarını da verdi. Fenerbahçe karşılaşmasında da Seleznyov’la birlikte tüm futbolcularımız galibiyet için ellerinden gelen tüm gayreti gösterecek” dedi.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur