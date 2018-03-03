Haberler > Futbol Meriç Müldür: ''31 Mart, Galatasaray'da milat olabilir''

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2011 finansal genel kurulunda yaşananlar ve Adnan Polat’a yapılan ayıp herkesin malumu. Polat o günden bu yanlamasına geçen vakit dilimi içinde hiçbir maça gitmediği gibi, kulübünün tek bir organizasyonuna deha katılmadı. Çünkü küskün, çünkü küskün. Yapılanları unutamıyor, o kara günün sorumlularını affetmiyor.

Peki, kötü bir başkanlık mı yaptı Polat? Hiç sanmam.

Elden giden gayrimenkulleri geri aldı. UEFA’daki dosyaların çoğunu temizledi. Hacizleri ortadan kaldırdı. Şirket birleşmesi gibi bir yarayı kapattı. Stadı bitirdi. Riva’yı ruhsatlı bir araziye dönüştürdü. Tabu olan tüzüğü değiştirdi. Sportif A.Ş.’nin değerini artırdı. Sponsorluk gelirlerini ciddi anlamda yükseltti mesela…

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