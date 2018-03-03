Haberler > Futbol “Ligde yenemeyeceğimiz takım yok”

Spread the love



















Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş’ı misafir edecek olan Trabzonspor’da bütün planlar 3 puan üzerine yapılıyor. Bordo mavili takımın genel sekreteri Gençağa Meriç, Trabzonspor’un iyi bir kadrosu olduğunu belirterek, “Bu kadronun ligde yenemeyeceği takım değil. Nitelikli bir kadromuz var. Beşiktaş karşısına da galip gelmek için çıkacağız. Kalan 11 maçımızı da galip gelmek için takımımız elinden gelen her şeyi yapacak ve ligi de bitirebileceği en iyi yerde bitirecek. Beşiktaş aleyhinde taraftarımız da her zamanki gibi gücümüz olacak. Gelip bizi tekrar ardına kadar destekleyeceklerine inanıyoruz” dedi.

TOPLANTIDA USTA’YA DESTEK

Trabzon’da eski başkan ve yöneticilerle birlikle yaptıkları toplantıda, Trabzonspor’un dününü, bugününü ve geleceğini konuştuklarını ifade eden Meriç, “Trabzonspor’un gelecekteki yol haritası nasıl olmalı, onları konuştuk. Verimli bir buluşma oldu. Bunlar İstanbul ve Ankara’da da devam edecek. Bu toplantının amacı camiayı birleştirmekti. Kulübün ekonomik ve sportif durumunu da değerlendirdik. Toplantıya katılanlar, Trabzonspor’un finansal sorunun olduğunu, Muharrem Usta’nın göreve devam etmesinin içten olacağını belirterek desteklediklerini söylediler. Trabzonspor, tüm sorunlarını aşabilecek büyüklüktedir” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLETLER TÜKENİYOR

Bu arada 24’üncü hafta mücadelesinde sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Trabzonspor’da taraftarlar maç biletlerine yoğun alaka gösteriyor. 5 Mart Pazartesi günü saat 20.00’de Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin önemli kısmının tükendiği belirtilirken, Beşiktaş karşılaşmasında tribünlerin de tamamının dolması bekleniyor.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur