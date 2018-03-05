Haberler > Futbol Kezman'dan Aziz Yıldırım paylaşımı!
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Haberler > Futbol Kezman’dan Aziz Yıldırım paylaşımı!

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Fenerbahçe’nin 100. yılındaki şampiyonluk kadrosunda da bulunan eski futbolcu Mateja Kezman, sosyal ağ hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Sarı Lacivertlilerin eski golcüsü, başkan Aziz Yıldırım’ın hazırlattığı kitapçıkta kendisine ayrılan sayfanın fotoğrafını paylaşarak şu mesajı yazdı:

“Aziz Başkan, tüm hayatını Fenerbahçe’ye adamış bir insan. Bu, ona hürmet için. Kuşkusuz oysa inişler ve çıkışlar olacaktır ancak o, Fenerbahçe’yi bir dünya kulübü yaptı. Gelecekte başarılar başkan!”

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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