Haberler > Futbol Kasımpaşa – Osmanlıspor yazar yorumları

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BÜLENT YAVUZ: PAŞA’NIN HAKEM ŞANSSIZLIĞI

Kasımpaşa’nın hakemlerden yandan şansı bu sezon da iyi gitmiyor. Geçen sezon da bu tür sıkıntıları bu kulüp yaşamıştı. Kritik kararlar, bazen lehe, ara sıra de aleyhe oluyor. Paşa’nın geçen hafta da hakemden yandan bir şanssızlığı vardı. Dünkü maça gelecek olursak, suç oluşturan alanı içerisindeki karmaşalara itmelere ve tutmalara, hakemler pek kolayca penaltı vermiyordu. Bunun yalnızca Türkiye’de yok, Avrupa’da da örnekleri çok. Cüneyt Çakır’ın verdiği penaltı kurala uygun bir penaltı. Rakibini cinayet alanı içerisinde çekersen ve pozisyonunu bozarsan, bu 10 kusurlu hareketten biridir. Cüneyt bu nesil penaltıları veriyor lakin diğerleri vermiyor ya da veremiyor. İşte bu yüzden kıyamet kopuyor “Niçin her zaman bize oluyor” diye… Hakemin diğer kararlarına baktığımız vakit her iki takım namına negatif bir pozisyon yok. Çakır’ın oyuncularla, teknik heyetlerle ve yardımcılarla uyumu da fazla iyiydi.

İBRAHİM YILDIZ: “CÜNEYT ÇAKIR’IN PENALTISI!”

Basit penaltı Kasımpaşa’nın kaderi oldu. Kayseri maçında yaratılan penaltının üzerinden demin bir hafta geçmedi, bu defa Osmanlı karşılaşmasında yeniden hakemin yarattığı penaltı pozisyonu vardı.

Diğer Taraftan maçı yöneten Türkiye’nin en iyi hakemi diye aşina Cüneyt Çakır’dı. Çakır, yalnız ülkemiz de yok, Avrupa’da da sık maç yöneten “üstteki düzey hakem” klasmanında bir ad. Ne var ki, dün verdiği penaltı, eğer penaltıysa bugüne dek bu nesil pozisyonlara niçin penaltı düdüğü çalınmaz ?

Suç Oluşturan sahası içinde özgür vuruşlar esnasında itişmeler bundan böyle sıradanlaştı. Bir Takım oyuncular en ufak bir dokunuşta kendini yere bırakıp hakemi aldanma yoluna gidiyorlar. Hakemler bu cins pozisyonlara penaltı kararı verseler bir rekora imza atarlardı…

Cüneyt Çakır, Diagne’nin elle dokunuşunu penaltı ile cezalandırdı ise Mensah’ın topla ceza sahasına girişi sonrası yapılan itme hareketini nasıl yorumlayacağız? Eğer birincil pozisyon penaltı ise sonrası daha pozitif penaltı yok mi?…

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur