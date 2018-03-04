Haberler > Futbol Karabükspor – Galatasaray yazar yorumları

Spread the love



















CÜNEYT HAYDAROĞLU: 7 GOLLÜ ‘GERÇEK’ SÜRPRİZ

Üzerine fazla artı konuşulacak, herhangi bir çözümleme yapılacak bir maç değildi tabii oysa dün akşam oynanan… Spor Toto 1. Lig için gün sayan Karabük gibi cılız bir takım karşısında deplasmanlarda sorun yaşasa da Galatasaray’ın kazanması zaten beklenen bir durumdu. Oysa daha birincil yarıdan skorun 6-0 olacağını da kimse tahmin etmemiştir.

Ayrıca oyun ayrıca de futbolcu kalitesi olarak rakibinin fazla üstünde olan Sarı-Kırmızılılar, coşkusu ile maçı zaten birincil 20 dakikada 3 golle söküp aldı. Karabük’ün sol kanadını çaresiz bırakan Nagatomo ve Rodrigues’in performansları da farkın bir anda artmasında belirleyici oldu. Bafetimbi Gomis ise tam bir golcü olduğunu bir kere daha gösterdi. Enerjik fiziğinin yanı sıra dehşet bir son vuruş yeteneğine de sahip. Karabük filelerine gönderdiği her golde bambaşka bir kalite vardı.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur