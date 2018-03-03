Haberler > Futbol > Kaleci golü attı, puanı kurtardı! Denizlispor: 2 – Grandmedical Manisaspor: 2

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MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Bilal’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde İlkay kafa ile toplu ağlarla buluşturdu. 0-1

13. dakikada Aissati’nin pası ile buluşan Kappel ceza yayı üzerinde yerden yaptığı sert vuruşla top kaleciyi geçerek ağlara gitti. 1-1

17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Timur’un aracısız kaleye gönderdiği şutu kaleci Asil güçlükle kornere çeldi.

32. dakikada orta sahadan aldığı top ile ilerleyen Kappel’in takriben 30 metreden sert şutunda top alt direğe çarparak dışarı çıktı.

42. dakikada sağ kanattan Billal’in kullandığı köşe atışında Alper’in kafa vuruşu az öbür auta gitti.

56. dakikada Barışma pasında canice sahası dışarıda topla buluşan Ziya, kaleci Göktuğ’un üzerinden aşırttığı topu kaleye yolladı. 2-1

90+3. dakikada Timur’un kullandığı köşe atışında karşı taraf canice alanına dek gelen kaleci Göktuğ topu ağlara yolladı. 2-2

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