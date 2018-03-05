Haberler > Futbol İtalya, Astori'nin yasını tutuyor
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Haberler > Futbol İtalya, Astori’nin yasını tutuyor

Yazar:adminYayın Tarihi:
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İtalya, Fiorentina’nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori’nin yasını tutuyor.

İtalya’da, Fiorentina’nın dün ligde deplasmanda Udinese ile oynaması gereken maç öncesi ani bir şekilde yaşamını yitiren İtalyan futbolcu Astori’nin üzüntüsü yaşanıyor.

Astori’nin hayatını kaybetmesinin arkasından, İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 27. haftada oynanması gereken maçlar ertelenirken, İtalyan futbolcunun anısına diğer spor müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşu kararı alındı.

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