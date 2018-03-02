Haberler > Futbol Göztepe’den 121. filoya ziyaret

Spread the love



















Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir’de yer alan 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığına ziyarette bulundu. Geçtiğimiz hafta sahaya 121. Filo’dan Göztepeli pilotların armağan ettiği pilot ceketiyle çıkan Teknik Direktör Tamer Tuna’nın da yer aldığı ziyarette İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi Can Kestelli, Ekip Menajeri İlhan Şahin ve futbolcular da hazırlanmış bulundu.

Filo komutanlarından Yaşar Kadıoğlu ve Ümit Hürüz’ün eşlik ettiği ziyarette eğitim uçuşunda şehit olan pilotlar Yunus Bal ile Resul Ekrem Gökdoğan anısına yaptırılan formalar da ziyaretin sonunda teslim edildi.

GÖZTEPE’YE 20 MİLYON DOLAR GELİR

AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal’ı ziyaret eden Bağımsızlık Gündoğan, yapımı devamlı stat projesinde kale arkası tribünlerindeki düzenlemeyle kapasitenin 27-28 bini bulacağını söyledi.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur