Haberler > Futbol > Giresunspor hayata döndü! Akın Çorap Giresunspor: 4 – Gazişehir Gaziantep: 1

STAT: Giresun Atatürk
HAKEMLER: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Mehmet Belirlenmiş Tuğral
GİRESUNSPOR: Ahmet Şahin (Dk. 64 Anıl Atağ), Caner Arıcı (Dk. 79 Murat Gürbüzerol), Abdulkerim Bardakcı, Çağlar Birinci, Hüsamettin Tut, Dodo, Dimitriadis, Korkishko, Fatih Atik, Ahmad Abed, Almeida (Dk. 90 Batuhan Altıntaş)
GAZİŞEHİR FK: Stackhowiak, Sinan Osmanoğlu, Yasin Palaz (Dk. 62 İsmail Davetli), Ahmet Kesim, Ba Adama (Dk. 78 Muhammet Himmet Ertürk), Jefferson (Dk. 34 Serdar Deliktaş), Gökhan Aslan, Segbefia, Mehmet Erdem Şanslı, Del Valle, Serbest Can Özcan
GOL: Dk. 7 Korkishko, Dk. 18 Almeida, Dk. 69 Fatih Atik, Dk. 83 Mehmet Erdem Şanslı (Kendi kalesine) (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 43 Hür Can Özcan (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Dk. 52 Fatih Atik, Dk. 75 Almeida (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 45 Del Valle, Dk. 46 Bağımsızlık Can Özcan (Gazişehir Gaziantep)
KIRMIZI KART: Dk. 88 Korkishko (Akın Çorap Giresunspor)
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