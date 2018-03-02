Haberler > Futbol > Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan spor hukuku açıklaması Bakan Bak: Spor hukukuna ihtiyaç var
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Haberler > Futbol > Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan spor hukuku açıklaması Bakan Bak: Spor hukukuna ihtiyaç var

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kamu Denetçiliği Kurumu kadar düzenlenen Sporda Adalet İhlalleri ve Yoklama Çalıştayı’na katıldı.

Bakan Bak, buradaki konuşmasında, Sporda Adalet İhlalleri ve Kontrol Çalıştayı’nın yapılmasının kendileri açısından önemine değinerek, “Spor, dünyanın birincil 10 endüstrisinden bir tanesi. Dolayısıyla hak ihlallerinden tutun da denetime değin böylece fazla konuyu gözden geçirmeniz gerekiyor. Sizin halk denetçiliği olarak bu bakış açısıyla bir başlangıç vermeniz önemli.” dedi.

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