Haberler > Futbol > Gattuso-Terim buluşması Gennaro Gattuso: ''Fatih Terim adam gibi adamdır''

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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, İtalya’ya giderek eski öğrencisi Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso’yu da ziyaret etti.

Kulüpten yapılan izah etme şu şekilde:

“Karabük maçı sonrası liderliğini koruyan takımımıza iki gün müsade veren teknik direktörümüz Fatih Terim, Milan – Inter karşılaşmasını izlemek ve eski öğrencisi, yeni meslektaşı Gennaro Ivan Gattuso’yu ziyarete gitmek için dün İtalya’ya gitti. İtalya’da ilgiyle karşılanan hocamız, Milanello’da Gattuso ile bir araya gelerek zihin alışverişinde bulundu. Kulüpteki eski çalışma arkadaşları ile de bir araya gelen Terim, Milan kulübü yöneticileri göre da ağırlandı. Milan – Inter mücadelesi Fiorentina’nın kaptanı Astori’nin vefat haberi sebebiyle ertelenirken, Fatih Terim eski takımı Fiorentina’nın Genel Menajeri Giancarlo Antognoni ile görüşerek Fiorentina yöneticilerine ve İtalyan futbol camiasına üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti. Konyaspor hazırlıkları için bugün İstanbul’a dönen hocamız, yarınki antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.”

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