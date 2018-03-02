Haberler > Futbol > Erol Bedir’den Kulüpler yasası açıklaması Erol Bedir: Kulüpler yasası kısa zamanda çıkacak

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Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili ve Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Kulüpler Yasası çıkarılması için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen haftalarda Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun süren toplantılar yaptıklarını ve Türk futbolunun, kulüplerinin problemlerini masaya yatırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda bilgi dağarcıklarında olan şeyleri anlatmaya çalıştıklarını ve orada yer alan yetkililerin kendilerini dinlediğini, notlar aldıklarını bildiren Bedir, şunları kaydetti:

“O sıra Türk futbolunun problemlerinin çokluğundan ve zorluğundan laf edilirken en yetkili ağızdan enkaz bir tümce çıktı. ‘Hiç problem yok, Kayserispor örneği apaçık bir sene evveliyle bir sene sonrası apaçık, bir senede Kayserispor bu ülkü geldiyse benzer metotla, benzer azim ve gayretle Türk futbolu da gelebilir’ diye bir iltifat ya da bir tespit oldu. Bundan ben mutluyum. Bunda da bizim katkı vermemiz söz konusu. Zannediyorum kısa vakit içerisinde bu katkıyı vereceğiz ve Kulüpler Yasası kısa zamanda çıkacak.”

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