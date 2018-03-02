Haberler > Futbol > Bursaspor nefes aldı! Bursaspor Kayserispor (MAÇ ÖZETİ) Bursaspor: 1 – Kayserispor: 0

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SPOR TOTO SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA’DA… BURSASPOR-KAYSERİSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig’in 24. haftasının açılış maçında Bursaspor ile Kayserispor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

ASİST BATALLA GOL STANCU!

Ilk yarıda iki ekip da girdiği gol pozisyonlarını gole çeviremedi ve takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda ise maçı kazanmak adına Bursaspor maça hükmeden taraf olmaya başladı. Gol için 76. dakikayı bekleyen yeşil beyazlı ekip, Batalla’nın asisti ardından Stancu’nun topu ağlara gönderdiği golle maçta 1-0 öne geçti.

Bu golün arkasında da oyunun hakimiyetini kaybetmeyen Bursaspor, uzun bir aradan sonra 3 puanla tanıştı ve derin bir nefes aldı. Bursaspor aldığı bu 3 puanla birlikte 10. sıraya dek yükseldi ve puanını 30 yaptı. Kayserispor ise 38 puanda ve 5. sırada kaldı. Bursaspor bu galibiyetle birlikte 9 haftalık kazanamama serisine son verdi.

BIRINCIL YARIDAN DAKİKALAR

8. dakikada artan ev sahibi ekip atağında, Kembo sağ kanattan topu Kayserispor cinayet sahasına ortaladı. Yusuf Erdoğan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Kayserispor suç oluşturan sahası içinde topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı Kembo’ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Lung’da kaldı.

33. dakikada Aziz Eraltay’ın sol kanattan Kayserispor canice sahası içine yaptığı apaçık arkadaki direkte yer alan Stancu topu kafa vuruşu ile Kembo’nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

38. dakikada Kayserispor cinayet sahası sol çaprazında topla buluşan Batalla’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

56. dakikada Barış’ın sağ kanattan ortaladığı topta cinayet sahası içerisinde Yusuf’un vuruşu üstten auta çıktı.

76. dakikada Batalla’nın ara pasıyla kaleci ile karşısında karşıya kalan Stancu akıcı bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

86. dakikada Varela’nın sol kanattan içeriye girip çektiği şut üstten auta gitti.

90. dakikada Batalla’nın kullandığı bağımsızlık vuruşu Lung son anda kornere tokatladı.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur