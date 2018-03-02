Haberler > Futbol > Bursa mutlu, Le Guen umutlu! Le Guen: “Hayal kırıklığı yaşamıyorum, mutluyum”

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Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde 9 maç daha sonra galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın arkasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, “Hayal Kırıklığı yaşamıyorum, mutluyum bu akşam. Uzun vakit olmuştu. Oyuncularım yargı ettiler kazanmayı. Bütün eleştirilere karşın, bütün yaşananlara karşın fazla çalışmaya devam ettiler. Sadece bir maç kazandık. Gösterişsiz olmaya devam etmeliyiz. Daha da mütevazi olmalıyız” dedi.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur