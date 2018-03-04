Haberler > Futbol Başakşehir’in nöbetçi golcüsü Mevlüt Erdinç

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Fransa kariyerini sonlandırıp sezon başında Başakşehir’e gelen Mevlüt Erdinç, eksik süre bulsa da rakip ağları sallamayı başarıyor. Süper Lig’de forma giydiği 14 maçın sadece 2’sine 11’de başlayan ve toplamda 316 dakika süre alan Mevlüt, dün de Göztepe karşısında skoru 2-0 yaparken, toplam gol sayısını da 4’e çıkardı. 31 yaşındaki forvet, Türkiye Kupası’nda da 2 defa fileleri havalandırdı.

ARDA LOCADA

Turuncu-Lacivertliler’in yıldız futbolcusu Arda Turan, Göztepe ile oynanan karşılaşmayı locadan takip etti. Sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan tecrübeli oyuncu, özenli gözlerle karşılaşmayı izlerken, atılan gollerin arkasından büyük bir mutluluk yaşadı.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur