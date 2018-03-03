Haberler > Futbol > Balıkesir de Gaziantep’i devirdi Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok: 1-3

Spread the love



















STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Mert Güzenge (xxx), Ahmet Yıldırım (xxx), Baran Eraslan (xxx)

GAZİANTEPSPOR: Musa (x)- Şenol (xx), Mustafa Çalık (xx) (Dk.46 Hüseyin xx), Deniz (xx), İlker (xx), Ahmet (xx) (Dk.71 Mustafa Özyaşar xx), Erdal (x), Müslüm (xx), Gökhan (x), Cuma (xxx), Yusuf (xx) (Dk.89 Mustafa Nacar x)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx)- Oğuzhan (xx), Nizamettin (xx), Mehmet (xxx) (Dk.46 Sedat xx), Furkan (xx), Okan (xx) (Dk.73 Uğur xx), Oğuz (xxx), Otoo (xx), Burak (xx) (Dk.81 Foxi), Bülent (xx), Cumali (xx)

GOLLER: Dk.28 Erdal (Gaziantepspor), Dk.20 Burak, Dk.48 Nizamettin (penaltı), Dk.80 Oğuz (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Müslüm, Gökhan (Gaziantepspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında rakiplerini geçerek canice alanı sol çizgisine gelen Otoo pasını aktardı. Ceza alanı içinde topla buluşan Burak´ın şık vuruşunda meşin dairesel ağlarla buluştu: 0-1.

28. dakikada ev sahibi takımın sağ kanattan geliştirdiği atakta Cuma´nın suç oluşturan alanı içine gönderdiği topla buluşan Erdal, düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1.

48. dakikada konuk ekibin geliştirdiği atakta Nizamettin suç oluşturan alanı içiresinde sıkı savunma oyuncuları göre düşürüldü. Hakem Mert Güzenge pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Nizamettin topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

80. dakikada Balıkesir Baltok sağ kanattan köşe vuruşu kazandı. Sedat´ın kullandığı köşe vuruşunda suç oluşturan alanı içerisinde topa iyi yükselen Oğuz kafayla vurarak topu ağlara yolladı: 1-3.

Karşılaşma Balıkesirspor Baltok´un 3-1 galibiyetiyle sona erdi.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur