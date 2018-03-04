Haberler > Futbol > Bafetimbi Gomis'in rekoru Fransız basınında "Gomis, Galatasaray tarihine adını yazdırdı"
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Haberler > Futbol > Bafetimbi Gomis’in rekoru Fransız basınında “Gomis, Galatasaray tarihine adını yazdırdı”

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Fransız L’Equipe gazetesi, Galatasaraylı Bafetimbi Gomis’in birincil yarıda 4 gol atarak rekor kırmasına geniş yer verdi. Gazete, Fransız golcünün performansından övgüyle bahsettiği yazısında, “Gomis, attığı goller ile Galatasaray tarihine adını yazdırdı. Galatasaray’ın Kardemir Karabükspor’u 7 – 0 yendiği maçın ilk yarısında 4 gol atan Gomis, takımının bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Ligdeki gol sayısını 24’e çıkaran Gomis, takımına üstünlük yolunda büyük menfaat sağlıyor” yorumunu yaptı.

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