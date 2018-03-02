Haberler > Futbol > Atiker Konyaspor’dan hakem açıklaması Ahmet Baydar: Bu sene hakem hatalarından canımız çok yandı

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Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’la yapılacak karşılaşmanın, takımları için yeni bir başlangıç olacağına inandığını belirtti.

Ahmet Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilişkin, “Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz ve üstteki sıralara tırmanabilmemiz için skor ne olursa olsun müsabakanın sonuna kadar taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bu maç bizim için yeni bir başlangıç olacak.” ifadesini kullandı.

Atiker Konyaspor’un kuvvet bir dönemden geçtiğini, sıkıntıları kulüp ve taraftar meslek birliğiyle aşacaklarını vurgulayan Baydar, geçmişte olduğu gibi zorlukların üstesinden gelebileceklerini ifade ederek şunları kaydetti:

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