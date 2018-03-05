Haberler > Futbol Adanaspor’da Osman Özköylü dönemi sona erdi

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Spor Toto 1. Lig’de çaba eden Adanaspor’da teknik direktör Osman Özköylü görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özköylü ile karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Özköylü’nün Osman Yereşen Tesisleri’nde futbolcular ve kulüp personeli ile vedalaştığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Özköylü’ye verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar dileriz. Takımımız hazırlıklarını gençlik gelişim sorumlumuz Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirecektir.”

Ligin 16. haftasında göreve getirilen Osman Özköylü, Adanaspor’un başında çıktığı 10 maçta 5 yenilgi, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur