Haberler > Futbol > Abdurrahim Albayrak’tan tarihi Karabükspor Galatasaray maçı sonrası rekor açıklaması! Abdurrahim Albayrak’tan rekor açıklaması!

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Haftaya lider giren Galatasaray, Kardemir Karabükspor deplasmanından 7-0’lık galibiyetle döndü. Puanını 50’ye yükselten sarı-kırmızılılar liderliği Medipol Başakşehir’den devraldı. Galatasaray, birincil yarıyı 6-0 önde tamamlarken Bafetimbi Gomis, attığı 4 golle az daha yıldızlaştı. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, tarihi galibiyetten dolayı futbolcuları kutladı ve maç sonunda talimatlar yaptı. Taraftara çağrıda yer alan Albayrak, rekor açıklaması da yaptı.

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