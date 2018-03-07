Guardiola: “Çeyrek finale katıldığımız için mutluyuz”

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, Basel maçı sonrası Tivibu Spor’a açıklamalarda bulundu.

Guardiola’nın açıklamalarından’un derledikleri şu şekilde:

“Çeyrek finale katıldığımız için mutluyuz”

Çeyrek finale katıldığımız için mutluyuz. Kulüp olarak yeni bir şey lakin bugünkü perfomans fazla tatmin edici değildi. Hücumda daha iyi olmalıydık. Ben burada Basel’i kutluyorum, fazla futbol oynadılar.

“Şampiyonlar Ligi’nde gol yemeniz doğrusu sorun değil”

Basel’in atığı goller hakkında konuşan Guardiola, “Şampiyonlar Ligi’nde gol yemeniz gerçekten sorun yok. Manâlı olan sizin daha pozitif atmanız. Bizim 5- 6 tane utlak şansımız oldu ama değerlendiremedik. Gelecek Pazartesi Stoke’ye karşı oynayacağız ve o maça bakacağız.” dedi.

“Jesus’un takıma dönmesi fazla önemliydi”

Gabriel Jesus‘un bitmiş takıma dönüşüyle ilgili konuşan Guardiola, “Baştan takıma dönmesi çok önemliydi. Uzun sakatlıklar muhakkak takımı negatif etkiliyor. ” ifadelerini kullandı.

“Delph’in sakatlığı önemli yok”

Delph‘in sakatlığı hakkında da konuşan Guardiola, “Önemli bir sakatlık yok ama bu maçlara hazır olacak durumda da yok.” açıklaması yaptı.

DIŞ HABER

Tarih: 08.03.2018 01:17 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur