Göztepe’ye 20 milyon dolar gelir

Spread the love



















Göztepe’nin CEO’su Özgür Gündoğan, stat projesinde kale arkası tribünlerinin düzenlenmesiyle kapasitenin 25 binin üstüne çıkacağını söyledi. Stat zeminiyle ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü dile getiren Gündoğan, “Bu aşamadan daha sonra araştırmalar fazla hızlanacak. Stat projesinde olimpik sporlar müzesi, Göztepe müzesi, hipermarket ve bambaşka mağazalar ile kafeler de bulunacak. İnşaatın tamamlanmasıyla kulübe takvim 20 milyon dolar gelir gelecek” diye konuştu.

Ligde iyi bir konumda bulunduklarını anlatan Özgür Gündoğan, “Göztepe koskocoman bir camia. Avrupa kupalarına katılmayı hepimiz fazla isteriz. Bundan sonraki süreçte Göztepe sezona ilk 5 içinde girmek için başlayacak. Biz yarının planlarını yapıyoruz. Gelir gider tablomuz da fazla uygun olmalı” dedi.

Torbalı’da hayata geçecek spor akademisi hakkında da bilgilendirmelerde yer alan Gündoğan, “Torbalı’da yapacağımız ve spor akademisi olarak planladığımız tesislerde eğitim alacak çocuklar, akademik eğitimlerin yanı sıra spor eğitimlerini de görecekler. Bu çocukların kayda değer bir bölümü profesyonel sporcu olacak. Olamayanlar da öteki dallarda kendini geliştirecek” biçiminde konuştu.

ÇİĞLİ’YE ANLAMLI ZİYARET

SÜPER Lig’de yarın Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak Göztepe’nin teknik direktörü Tamer Tuna, futbolcular Sabri, Selçuk, Günay ve Kosanovic’le idare heyeti Çiğli’de bulunan 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığı’nı ziyaret etti. Göztepe kafilesi, şehit pilotlarımız Yunus Bal ile Resul Ekrem Gökdoğan anısına yaptırılan formaları komutanlar Yaşar Kadıoğlu ve Ümit Hürüz’e hediye etti.

01 Mart 2018 Göztepe`de Tuna`nın planı hazır İlgili Haberi Oku