Göztepe’nin Avrupa hayali!

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Bütün maçlarımıza ligde birincil 5’te yer olmak için çıkıyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’de Pazar günü Antalyaspor’u konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarını Adnan Süvari Sınıfı Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki idman hayli neşeli geçti.

Oynadıkları tüm maçlarda benzer zorluk derecesi olduğunu ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Ligde tüm takımların hedefi var. Hem düşme hattındaki takımlar keza orta sıralarda üstteki sıraları hedefleyen takımlar keza de Avrupa hedefinde olan takımlar var. Biz de kendi hedeflerimiz ölçüsünde her maça kazanmak için çıkıyoruz. Sezon başında ligde kalıcılık hedefini başardıktan sonra bütün maçlarımıza ligde birincil 5’te yer almak için çıkıyoruz. Fazla tutkulu bir taraftarımız var. Taraftarların ve bizim Avrupa arzumuz var. Umarım bunu gerçekleştirecek şekilde Antalyaspor maçıyla başlayacak kazanma süreci sağlayabiliriz” diye konuştu.

Şu lahza önlerindeki tek hedefin Antalyaspor maçını galip gelmek olduğunu kaydeden Tuna, “Sezon bittiğinde Göztepe’nin en azından Avrupa hedefini gerçekleştirmek, olmadığında da son maçları zevkle izlettirebilmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarih: 07.03.2018 18:06 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur