Goller ikinci yarıda geldi, Lazio ile Dinamo Kiev yenişemedi

Lazio ile Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında karşı karşıya geldi. Ilk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci yarısında 4 gol geldi, karşılaşma 2-2’lik beraberlikle sona erdi.

Lazio 2 – 2 Dinamo Kiev

52′ 0 – 1 Viktor Tsigankov

54′ 1 – 1 Ciro Immobile

62′ 2 – 1 Felipe Anderson

79′ 2 – 2 Junior Moraes

Beşiktaş’ın Dinamo Kiev’e kiraladığı kaleci Boyko’nun 11’de başladığı maçın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, Dinamo Kiev 52. dakikada Tsigankov ile üstünlüğü ele geçirdi.

Bu gole cevap vermekte gecikmeyen Lazio, golcüsü Immobile ile 54. dakikada skora denge getirdi. 62. dakikada Serie A ekibi Felipe Anderson’nun golüyle 2-1 öne geçti.

Dinamo Kiev, 79. dakikada Moares attığı golle skoru bir kere daha eşitlerken; kalan sürede diğer gol olmadı ve maç 2-2’lik eşitlikle tamamlandı. Ukrayna temsilcisi evindeki rövanş için ayrıcalıklı bir netice aldı.

İki ekip arasındaki rövanş maçı 15 Mart Perşembe günü yapılacak ve çeyrek finale yükselecek takım belli olacak.

Tarih: 09.03.2018 00:51 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur