Gazişehir Gaziantep’i çalıştıran Erkan Sözeri’den Süper Lig sözleri!

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’in teknik direktörü Erkan Sözeri, Ümraniyespor karşısında aldıkları galibiyetin kendileri adına manâlı olduğunu söyledi. Sözeri, Elazığspor deplasmanında 3 puan hedeflediklerini ve birincil 2 sıra içinde yer olmak istediklerini dile getirdi.

Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Emrah Karalinç’in sorularını yanıtlayan Erkan Sözeri’nin açıklamalarından Ajansspor’un derledikleri şu şekilde;

“Hedefleri tekrar yeşerttik”

Ümraniyespor’un artılarını ve eksilerini biliyorduk. Bunun üzerine çalıştık. Önde baskıyla kapacağımız toplarla pozisyon oluşturmak istedik ve nitekim böyle de golü bulduk. Ümraniyespor, buralara hak ederek geldiğini gösterdi. mükemmel uğraş ettiler. Biz strateji disipline sadık kaldık ve ekip halinde mükemmel uğraş ettik. Hedefleri bitmiş yeşerttik, adım adım gidiyoruz.

Ligdeki Elazığspor maçı hakkında…

Elazığspor deplasmanı defalarca için zor olmuştur. Ümraniyespor’u yenmişlerdi. Bizim ligde takımlar birbirine denk görünüyor. Gaziantepspor ve Manisaspor eksik kaldılar. Kimin ne oluşturacağı muhakkak yok. böylece neşeli ve çekişmeli bir lig oluyor. Elazığspor maçı da zorlu olacak. Biz, hedeflerimiz doğrultusunda puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz.

Gazişehir Gaziantep birincil 2 içinde olacak mı?

7.haftada göreve geldik. 14.sıradaydı takım. Ilk Önce takımı ayağa uyandırmak istedik. Ayağa kaldırdıktan daha sonra alacağımız sonuçlar bizi nereye götürür diye bakacaktık. Ligin ikinci yarısına iyi başladık. Bir Takım maçları kaybettik. Bitmiş kendimize geldik ve Ümraniyespor maçını kazandık. Hafta hafta maksat değişiyor. Birincil 2 hedefimiz elbette var. Fakat 2 maç kaybedince farklı oluyor. Yukarıdaki takımlarla maçlarımız var. Kendi işimizi kendimiz göreceğiz. İnşallah başarılı olacağız.

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Tarih: 08.03.2018 18:25 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur