Galatasaray'dan İsviçre çıkarması! UEFA ile...

Galatasaray’dan İsviçre çıkarması! UEFA yetkilileriyle finansal konuların ele alınacağı mülâkat öncesi başkan Mustafa Cengiz ve bazı yöneticiler, Perşembe günü İsviçre’ye gidecek.

UEFA’nın Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek görüşmeler için İsviçre’ye gidecek sarı-kırmızılı kulüp heyetinde, başkan Mustafa Cengiz ile bazı yöneticiler yer alacak.

Sarı-kırmızılı kulübün mali durumunun ele alınacağı ve 9 Mart Cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan toplantıda yöneticiler, UEFA Parasal Fair Play kuralları çerçevesinde yapılan denetlemeler sonrası sözlü izahta bulunacak.

Tarih: 07.03.2018 18:44 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur