Galatasaray’da Garry Rodrigues krizi!

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Spor Toto Süper Lig’de son haftaların en formda isimlerinden biri olan Garry Rodrigues, Galatasaray’dan ayrılabilir. Yunan basını, Rodrigues ile ilgili fazla çarpıcı bir bahis ortaya attı. Galatasarat’ın, Rodrigues transferindeki hükümlülüklerini yerine getirmediğini gösteren Yunan basını, PAOK’un FIFA’ya gidebileceğini yazdı.

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Yunan basınındaki haberlere tarafından Galatasaray, Garry Rodrigues’in bonservisinin ilk taksitini ödedi ve geri kalan taksitleri demin PAOK’un hesabına yatırmadı. Sarı Kırmızılı kulüp eğer 9 Mart’a kadar PAOK’a olan borcunu ödemezse Yunan kulübünün FIFA’ya gideceği ve böylece Galatasaray hakkında bazı yaptırımlar uygulanacağı, Galatasaray’ın ceza alabileceği öne sürüldü. Galatasaray, Garry Rodrigues’i geçtiğimiz yıl devre arasında 3.5 milyon Euro’ya transfer etmişti.

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Galatasaray’da Fatih Terim’in göreve gelişiyle birlikte adeta yeniden doğan Garry Rodrigues, Kardemir Karabükspor deplasmanını da abes geçmedi. Garry Rodrigues, Süper Lig’de oynadığı son 8 maçın 7’sinde toplam 10 gol katkısı yapmayı başardı. Garry Rodrigues bu süreçte 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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