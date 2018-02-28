Galatasaray Stadyum Müzesi kapılarını açtı

Galatasaray müzesinde yer alan Atatürk imzalı belgenin sahte olabileceği iddia edildi.

Habertürk Gazetesi yazarlarından Murat Bardakçı, Mustafa Kemal Atatürk’ün böyle bir imzasının olmadığını ifade etti. Bardakçı’nın yazısından dikkat çeken kısımlar şu şekilde;

“Galatasaray’ın müzesinde sergilenecek olan mektup, piyasaya sürülmeye çalışılan bu belgelerden biri gibi görünüyor! Zira, söylediğim gibi Mustafa Kemal’in mektubunun altına mühür olarak basılmış böyle bir imzası mevcut olmamıştır ve mühürdeki imza Atatürk’ün Soyadı Kanunu’ndan önce kullandığı Lâtin harfli ilk imzasının bozuk bir taklididir!”

“Dolayısı ile, Galatasaray’a mektubun “provenans” ını, yani kaynağını iyice tahkik etmek düşüyor! Mektup gazeteci, dışişleri bakanı ve klübün eski başkanı Necmeddin Sadak’ın veya Soyadı Kanunu’ndan önceki ismi ile Necmiddin Sadık Bey’in ailesinden temin edilmiş olsa bile, altında ıslak imza yerine uydurma bir kaşenin bulunması sebebi ile gerçekliği yine de tartışmalıdır. Yok eğer klüp belgeyi bir yerlerden yakın zamanda aldı ise, sözünü ettiğim uydurma mühürlerin hababam basıldığı kâğıt parçalarından biridir!”

Galatasaray Kulübü’nün tarihi kupa, madalya, forma ve fotoğraflarının sergilendiği Galatasaray Stadyum Müzesi’nin ilk misafirleri basın mensupları oldu.

Müze gezisine Galatasaray Başkan Yardımcıları Adil Arapoğlu ile Dinç Üner ile Galatasaray Spor Kulübü Ticaret Direktörü ve Mağazacılık AŞ Genel Müdürü Ali Öğüdücü de katıldı.

Müze 2 bin 100 metrekare alana sahip, içinde çeşitli branşlardan toplam kupa bulunuyor.

Galatasaray’ın Arsenal’i yenerek aldığı UEFA Kupası ile Real Madrid’i mağlup ederek kazandığı UEFA Süper Kupa’ya da müzede ayrı bir bölümde yer verildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde yer alan müze 1 Mart Perşembe günü saat 10:00’da taraftara açılacak.

Müzede sarı-kırmızılı kulüp tarihinde yer edinmiş başarılar, kupalar, madalyalar ve fotoğraflar sergilenirken, taraftarlar ayrıca özel olarak hazırlanmış kısa filmi de sinema salonunda izlenmesinin ardından stat turu ile son bulacak.

Galatasaray Başkan Yardımcıları Adil Arapoğlu, müze gezisi öncesi yaptığı açıklamada, “Müzede o kadar çok şey var ki… Galatasaray’ın Fenerbahçe ile takım kurduğunu biliyor musunuz? Bunu müzede göreceksiniz. Uzun yılların çalışmalarını göreceğiz” dedi.

Galatasaray Kulübünün son teknolojiyi de kullanarak sarı kırmızılı kulübün tarihi, başarıları, kupalarının sergilendiği müzeden yönetimin hedeflediği gelir ise 24 milyon TL…

Barcelona Kulübünün şehir merkezine yakın olan stat müzesi yılda 1.6 milyon ziyaretçi aldığını göz önünde bulunduran Galatasaray idarecileri, bu rakamın yarısı yani 800 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor.

800 bin ziyaretçi hedefini tutturması halinde de müze ve stat turu için giriş parasını 30 TL olarak belirleyen Galatasaray Kulübü 24 milyon TL gibi önemli bir kaynak yaratmış olacak.

Galatasaray Kulübünün son teknolojiyi de kullanarak sarı kırmızılı kulübün tarihi, başarıları, kupalarının sergilendiği müzeden yönetimin hedeflediği gelir ise 24 milyon TL…

Barcelona Kulübünün şehir merkezine yakın olan stat müzesi yılda 1.6 milyon ziyaretçi aldığını göz önünde bulunduran Galatasaray idarecileri, bu rakamın yarısı yani 800 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedefliyor.

800 bin ziyaretçi hedefini tutturması halinde de müze ve stat turu için giriş parasını 30 TL olarak belirleyen Galatasaray Kulübü 24 milyon TL gibi önemli bir kaynak yaratmış olacak.

Müzede bir başka dikkat çekici detay ise Kadıköy’e dikilen bayrağın da ayrı bir köşesi olması… 1996 yılında Türkiye Kupası maçı sonrası G.Saray Teknik Direktörü Graeme Souness, Fenerbahçe Stadı’nın ortasına diktiği bayrak ile gündeme damgasını vurmuştu. Ulubatlı Souness lakabını alan İskoç çalıştırıcının Kadıköy’e diktiği bayrak da müzede sergileniyor.

Galatasaray’ın soyunma odalarına da giriş imkanı veren müze turunda dikkat çekici detaylar da mevcut… Sarı-kırmızılıların soyunma odasının tam da çıkışında yer alan bir fotoğraf ezeli rakip F.Bahçe’ye de göndermede bulunuyor. G.Saraylı oyuncuların arka planda sevindiği fotoğrafta yere çökmüş vaziyette F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel görülüyor.