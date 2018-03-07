Galatasaray, EuroCup’ta yarı finale yükseldi!

Galatasaray Bayan Basketbol Takımı, İtalyan kulübü Spar Citylift Girona’yı, 65-62 kaybettiği ilk maçın rövanşında 72-67 yenerek, FIBA Avrupa Kupası’nda güya finale yükseldi.
Girona kentindeki Pavello Fontajau Arena’da yapılan maçın ilk periyodu, 18-18 tamamlandı. Spar Citylift Girona, ilk yarıyı 35-32 üstün bitirdi ancak Galatasaray, 3. çeyrekteki oyunuyla 52-51 öne geçti.
Hücumdaki etkinliğini son 10 dakikada da sürdüren sarı-kırmızılılar, Dubljevic’in bitime 1.7 saniye kala attığı basketle sahadan 72-67 galip ayrıldı.
Ilk mücadeleyi 65-62 kaybeden Galatasaray, rakibini deplasmanda 5 rakam farkla yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Galatasaray’da Petronyte 17, Epoupa ve Quigley 13’er sayı kaydetti.
Galatasaray, güya finalde Nadezhda (Rusya)-Perfumerias Avenida (İspanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Tarih: 08.03.2018 00:13 sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur