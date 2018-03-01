Futbol tarihinde bir ilk
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Futbol tarihinde bir ilk

Yazar:adminYayın Tarihi:
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Malatya 2’nci Acemi Küme Büyükler Ligi’nin 1’inci haftasında oynanan Malatya İdmanyurdu, Erkenek Hürriyetspor’a 19 gol atınca hakem maçı 30 dakika erken bitirdi.

Ev sahibi Malatya İdmanyurdu takımı maçın 55’inci dakikası dakikasına rakibi aleyhinde 19-0 öne geçince, hakem farkın daha fazla açılmaması için karşılaşmayı 60’ncı dakikada bitirdi. Daha önce örneği öyle görülmemiş durum Malatya 2’nci Amatör müsabakasında yaşandı.

Ev sahibi takım müsabakanın 55 dakikalık bölümüne 19 gol sığdırırken, ortaya meydana çıkan bu skor muhalif Erkenek Özgürlük takımının teknik heyeti ve futbolcularını fazla üzdü. Bu durumu görebilen maçın hakemi Murat Gezer iki ekip futbolcularının da onayını alarak, müsabakayı 30 dakika erken bitirdi.
öte yandan ortaya çıkan 19 gollü ayrı galibiyet ise Malatya amatör liglerinde en fazla golün atıldığı müsabakalar arasına adını yazdırdı.

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