Fenerbahçeli yıldızdan olay paylaşım ! "Türkiye'de..."

Sırp basketbolcu Türkiye’de yollarda yaşadığı deneyimlere dayanarak bir tweet attı ve o soruyu sordu: İngilizce olarak ‘Neden Türkiye’de şoförler, yayalardan nefret ediyor?’ Etkileşimi yüksek olan tweet’e Türk kullanıcılar ilginç yanıtlar verdi. Bir kullanıcı bunun eğitimle ilgili olduğunu, Batı toplumlarında çocukların trafik kurallarına hassasiyet konusunda erken yaşlarda eğitildiğini belirtirken Türkiye’de ise birçok kişinin trafik kurallarını ehliyet sınavlarına çalışırken öğrendiğini savundu. Nikola Kalinic bu tweet’e de bir yanıt vererek: ‘Evet ama daha fazla toleranslı olurlarsa daha fazla insan yürümeyi tercih eder, daha az insan otomobil kullanır. Daha az insan otomobil kullanırsa trafik sorunu da olmaz, herkes mutlu olur’ diye yazdı. Konuyla ilgili daha birçok tweet atıldı. Why do Turkish drivers hate pedestrians(walkers)?