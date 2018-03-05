Fenerbahçe’de ‘Kocaman’ ikilem

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Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası sanki final birincil maçında sarı-lacivertlilerin Beşiktaş aleyhinde bulduğu gol sonrası yaşadığı sevinçten nedeniyle sarı kart görebilen kaleci Volkan Demirel, ardından verdiği tepkilerden dolayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Iri göre maç içerisinde uyarılmıştı. Müsabaka esnasında bir pozisyonda hakem Fırat Aydınus’a yaptığı itirazlar sonucunda ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun açık havada kalarak hem takımının muhtemel bir galibiyetini engellemiş hem de Aykut Kocaman’ı çileden çıkartmıştı.

05 Mart 2018 Fenerbahçe`de belli başlı sorun `içerde` Spor Toto Süper Lig’de bu sezon iç saha maçlarında en fazla gol yiyen 5 takımdan biri olan Fenerbahçe, Kadıköy’de oynadığı 12 maçın 5’inde rakiplerine puan verdi, 19 golü kalesinde gördü ve ev sahibi takım performanslarında 4’üncü sırada yer aldı. Dış saha performasında ise sarı lacivertli ekip 2’nci sırada yer alıyor. İlgili Haberi Oku

Kocaman da Beşiktaş maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Volkan Demirel ile alakalı sıkıntılarını dile getirmiş ve yaptıklarını anlayamadığını ifade etmişti. Dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında alınan 3-2’lik mağlubiyet ardından da tecrübeli teknik adam, tecrübeli kaleci ile alakalı sorunlarını bir kere daha ön plana çıkardı. Toplantıda, ‘Fenerbahçe’de oynadığı zaman benim futbol kariyerimden daha fazla’ ve ‘Onu sahiden anlayamıyorum’ sözlerini kullanan Iri, az daha 36 yaşındaki kalecinin üstünü çizdi.

05 Mart 2018 Roberto Soldado`nun golündeki ofsayt tartışmasına piero nokta koydu Fenerbahçe’nin, Akhisarspor maçında iptal edilen golü beIN Sports pierosuna göre 13 cm ofsayt. İlgili Haberi Oku

Kameni güven vermiyor

Volkan’ın yokluğunda kaleyi Carlos Kameni’ye itimat eden Aykut Kocaman, Kamerunlu oyuncunun performansından da memnun yok. Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yediği goller ve gösterdiği performansla taraftarın tepkisine maruz kalan Kameni, dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında da yediği gollerden dolayı tribünlerden ıslıklı protestolar ile karşılaştı.

05 Mart 2018 Fenerbahçe`yi yıkan adam İrfan Saraloğlu, bakın kim çıktı! Spor Toto Süper Lig 24. haftasında Fenerbahçe’yi 3-2 yenen ve şampiyonluk yarışında ağır yara veren Teleset Mobilya Akhisarspor’un teknik sorumlusu İrfan Saraloğlu, sarı lacivertli camianın tanıdığı bir isim çıktı. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, Volkan Demirel’in davranışları ve Carlos Kameni’nin fena performansından nedeniyle kaleyi kime itimat edeceği konusundaki ikilemi de sürüyor. Volkan Demirel, Süper Lig’de oynadığı 15 maçta 17 gol yerken, Kameni ise kalesinde 9 maçta 13 gol gördü.

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