Fenerbahçe’de asıl sorun ‘içerde’

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Fenerbahçe, bu sezon evinde oynadığı 12 maçın 7’sini galibiyetle kapatırken, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

İç sahada Galatasaray’ın attığı 36 golden sonra 31 golle 2’cni sırada yer almasına karşın yediği gol sayısında sarı lacivertli ekip, ligde son sırada bulunan ve 23 gol yiyen Kardemir Karabükspor, 21 golü kalesinde görebilen Kasımpaşa’dan sonra kendisi gibi 19 gole engel olamayan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor ile beraber iç sahada en fazla gol yiyen 5 takım arasında yer alıyor.

Sarı lacivertli takım iç sahada oynadığı 12 karşılşamanın sadece 2’sinde kalesinde gol görmedi. Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında kalesini gole kapayan, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Kayserispor ve Teleset Mobilya Akhisaspor maçlarında her bir rakibinden kalesinde 3’er gol gördü.

Kocaman’ın ekibi, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Gençlerbirliği’nden ise 2’şer gol yedi. Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarından da 1’er golü kalesinde görebilen Fenerbahçe toplamda 19 gole engel olamadı.

DEPLASMANDA MINIMUM GOL YİYEN TAKIM VE EN9 ÇOK PUAN TOPLAYAN 2’İNCİ TAKIM

Son şampiyonluğunu 4 sezon önce yaşayan Fenerbahçe, deplasmanlarda ise ligin en iyi 2’nci takımı durumunda. Dış sahada 21 puan toplayan Medipol Başakşehir’den sonradan 20 puanı olan Aykut Kocaman’ın ekibi, 12 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 5 birliktelik ve 2 mağlubiyet aldı. 16 gol atmasına rağmen yediği 11 gol ile deplasmanda minimum gol yiyen ekip oldu.

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