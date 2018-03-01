Fenerbahçe TFF temsilcileri için savcılığa başvuracak

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Fenerbahçe, Profesyonel Disiplin Kurulu’nun Beşiktaş maçında yaşanan saha olayları sebebiyle verdiği cezalar sonrası TFF temsilcileri hakkında savcılığa kabahat duyurusunda bulunulacağını açıkladı. İşte resmi siteden yapılan o açıklama…

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 01.03.2018 tarih ve 56 sayılı mucizevi toplantısında almış olduğu kararlar çerçevesinde, Beşiktaş A.Ş.’nin, 25.02.2018 tarihinde oynanan Beşiktaş A.Ş. – Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle takdiren 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, benzer müsabakada Beşiktaş A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının abes bırakılmamasından nedeniyle 25.000.-TL para cezası almak üzere toplam 125.000 TL ile cezalandırılmasına; Fenerbahçe A.Ş.’nin, taraftarlarının niçin olduğu saha olayları sebebiyle takdiren 22.500.- TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve fena tezahürat nedeniyle ve bu eylemin benzer sezon içinde konuk kulüp olduğu müsabakada 7. defa gerçekleştirilmesinden nedeniyle 170.000.-TL para cezası almak üzere toplam 192.500 TL ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun bu kararları, maçta görevli olan TFF temsilcilerinin raporlarından hareketle aldığı karinesiyle, söz konusu temsilcilerle ilgili yarın sabahtan savcılığa tarafımızdan suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

01 Mart 2018 PFDK cezaları açıkladı! Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin faturası kesildi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig’in 23. haftasında oynanan maçlarda disipline sevk edilen kulüplerin cezasını açıkladı. İlgili Haberi Oku

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