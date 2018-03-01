Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan kadro açıklaması

Spread the love



















Ziraat Türkiye Kupası Güya Final birincil maçında Beşiktaş’a davetli olacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmaya sürpriz bir 11 ile çıktı. Ayrıca Valbuena’yı keza de Giuliano’yu yerine koyma kulübesinde oturtan Aykut Iri, Mehmet Ekici’ye birincil 11’de talih verdi. Konu hakkında maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Aykut Iri, tercihinin sebebini açıkladı.

01 Mart 2018 Fenerbahçe TFF temsilcileri için savcılığa başvuracak Fenerbahçe Kulübü geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş derbisinin arkasından PFDK göre açıklanan cezalar sebebiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İlgili Haberi Oku

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) fikstür tercihlerine göndermede yer alan Aykut Kocaman “Hemencecik bu maçın peşinde bağlayacağımız lig maçında dinlenme şansımız çok az. Bunu da düşünerek, Beşiktaş maçı da olsa, böyle bir kadro yerine getirmek zorunda kaldık. Beşiktaş’ın böyle bir derdi yok” dedi. Hatırlanacağı üzere Aykut Iri, daha önce Türkiye Kupası maçının neden Çarşamba günü oynanmadığına anlam veremediğini ve kendilerinin lig maçını Pazar günü oynarken Beşiktaş’ın Pazartesi oynayacak olmasını eleştirmişti.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur