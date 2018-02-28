Fatih Tekke’nin acı günü

Trabzonspor’un eski oyuncusu Denizlispor Teknik Direktörü Fatih Tekke’nin dedesi, Köprübaşı Belediye Başkanı Ahmet Tekke’nin babası Hacı Hafız Ömer Osman Tekke bugün son yolculuğuna uğurlandı. Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Merkez Camisi’nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Trabzon spor camiasından önemli isimler katıldı. Merhum Tekke’nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.