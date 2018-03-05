Evkur Yeni Malatyaspor 3 teknik adamın değiştirilmesine etki etti

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Süper Lig’de geride kalan 24 hafta itibariyle 34 puan toplayan Evkur Yeni Malatyaspor, 3 takımın teknik adam değişikliğinde manâlı rol oynadı.

Sezona Ertuğrul Sağlam ile başlayan, 7. hafta itibariyle Erol Bulut ile anlaşan Malatya temsilcisi genç teknik adamla dikkat çeken bir performansa imza attı.

Özellikle şampiyonluk hedefiyle yola meydana çıkan takımlar karşı sürpriz sonuçlar alan sarı kırmızılılar, 24. hafta itibariyle 34 puan toplayarak 9. sırada kendine yer buldu.

Evkur Yeni Malatyaspor’un bu sezonki en dikkat çeken özelliği ise mağlup ettiği 3 takımı da teknik adam değişikliğine itmesi oldu.

KARABÜKSPOR, GALATASARAY VE KONYASPOR

Sarı kırmızılıların sezonun ilk yarısında deplasmanda karşılaştığı ve 4-2 yendiği Kardemir Karabükspor takımı, müsabakanın ardındaki Erkan Sözeri ile yollarını ayırarak, Hırvat Tony Popovic ile anlaşmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik adam değişikliğine ittiği bir öteki takım ise Galatasaray oldu. Ilk yarının 16. haftasında karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup eden Malatya ekibi, bu sonuçla İgor Tudor’un gönderilmesine, yerine ise Fatih Terim’in getirilmesine etki etmişti.

Evkur Yeni Malatyaspor’a 1-0 kaybeden Atiker Konyaspor maçın peşinde Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı. Konya ekibi, Özdilek’in yerine Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı.

Doğu temsilcisi, bu hafta da aldığı sonuçlarla ligde tedirgin günler geçiren Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayacak.

Sarı-lacivertlilerde alınacak kötü bir sonuç sonrası radikal değişikliklerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur