Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz’ın takım arkadaşı oldu

Spread the love



















NBA’in internet sitesinden yapılan açıklamada, 76ers’ın forvet pozisyonunda tayin alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ile sözleşme imzaladığı belirtilirken, anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.

Sezona Hawks’ta başlayan ve iki sene önce de 76ers forması giyen Ersan İlyasova, NBA’de bu iki takımın yanı sıra Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Oklahoma City Thunder’da ödev yaptı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın takım arkadaşı olacak Ersan, bu sezon Hawks formasıyla 40’ına ilk 5’te başladığı 46 maçta ortalama 25 dakika zaman alarak 10,9 sayı, 5,5 ribaunt istatistikleri yakaladı.

28 Şubat 2018 Nikola Kalinic: `Niçin Türkiye`de şoförler yayalardan korku ediyor?` Fenerbahçe’nin Sırp basketbolcusu Nikola Kalinic attığı tweet’le gündem oldu. Meşhur basketbolcu sorduğu soruyla Türkiye’deki trafik sorununu herkese sorgulatmayı başardı. İlgili Haberi Oku

sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur