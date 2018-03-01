Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz’ın takım arkadaşı oldu
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Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz’ın takım arkadaşı oldu

Yazar:adminYayın Tarihi:
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NBA’in internet sitesinden yapılan açıklamada, 76ers’ın forvet pozisyonunda tayin alan milli basketbolcu Ersan İlyasova ile sözleşme imzaladığı belirtilirken, anlaşmanın detaylarına yer verilmedi.

Sezona Hawks’ta başlayan ve iki sene önce de 76ers forması giyen Ersan İlyasova, NBA’de bu iki takımın yanı sıra Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Orlando Magic ve Oklahoma City Thunder’da ödev yaptı.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın takım arkadaşı olacak Ersan, bu sezon Hawks formasıyla 40’ına ilk 5’te başladığı 46 maçta ortalama 25 dakika zaman alarak 10,9 sayı, 5,5 ribaunt istatistikleri yakaladı.

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