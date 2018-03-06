Erol Bulut: Fenerbahçe her zaman Fenerbahçe’dir

Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçına en iyi şekilde hazırlanıp, iyi bir performans kullanmak istediklerini söylerken; ” Son maçı mağlup olabilirler. Fenerbahçe daima Fenerbahçe’dir” ifadesini kullandı.

Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde Süper Lig’in 25. haftasında konuk edecekleri Fenerbahçe maçı hazırlıkları öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde iyi gittiklerini ama rahatlamadıklarını belirtti.

Önlerinde 10 karşılaşmanın daha olduğunu ve bunların hepsine galibiyet parolasıyla çıkacaklarını aktaran Bulut, futbolcuların gösterdiği performans ve istekten nedeniyle da hem mutlu olduğunu kaydetti.

Ellerindeki kadro derinliğinin ve kalitenin belirlenmiş olduğunu dile getiren Bulut, “Biz kalitemize, gücümüze tarafından oynamaya çalışıyoruz. Bugüne dek bu iyi gitti. İnşallah geri kalan 10 maçta iyi oynayıp elimizde olan gücü iyi kullanarak maksimum puanları elde etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu tekrarlayan Bulut, 6 puan almaları gerektiğini ve bunun üzerine koyup yollarına sürdürmek istediklerini açıklama etti.

Fenerbahçe maçının engebeli olacağını ve en iyi şekilde hazırlanacaklarını kaydeden Bulut, “Rakibimizin gücünü biliyoruz. Son maçı mağlup olabilirler. Fenerbahçe daima Fenerbahçe’dir. Biz işimizi ciddiye alıp bu maça en iyi şekilde hazırlanıp iyi bir performans kullanmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına düz koşu yaparak başladı, Atiker Konyaspor karşılaşmasında oynayan futbolcular onarım çalışması yaptı. Diğer futbolcular pas ve topla çalışmasını sürdürdü.

öte yandan takımda sakat ve beceriksiz bulunmazken Khalid Boutaib ise salonda çalıştı.