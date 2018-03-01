En iyisi A Spor
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En iyisi A Spor

Yazar:adminYayın Tarihi:
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GELENEK bozulmadı, A Spor şubat ayında da zirvedeki yerini korudu. Yayına başladığı günden bu yandan birinciliği kimseye kaptırmayan A Spor, 27 aydır en fazla izlenen spor kanalı olmayı başardı. Kantar Media şubat ayı ölçümlerine tarafından liderliğini sürdüren A Spor, son dakika haberleri, röportajları ve artist isimlerin yorumlarıyla ilk günden itibaren farkını ortaya koydu. Ziraat Türkiye Kupası maçlarını tüm yönleri ile ekrana taşıyan A Spor, futbolla birlikte tüm olimpik branşlarda yaptığı yayınlarla sporseverlerin birincil tercihi olmayı başarıyor. sizlere www.stadimiz.com farkıyla sunulmuştur

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