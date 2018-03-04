Edin Dzeko’dan Cengiz Ünder itirafı: ‘Onu tanımıyordum’

Spread the love



















SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Roma’nın yıldız golcüsü Edin Dzeko, milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.

Napoli’yi 4-2 yendikleri maçta attığı 2 golle takımını sırtlayan Boşnak golcü, maçta Roma’nın ilk golünü atan Cengiz Ünder hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

Daha önce Cengiz’i tanımadığını itiraf eden Dzeko, “Cengiz’i daha önce tanımıyordum. Yalnızca Visca ile oynadığını biliyordum ve Visca da bana ne kadar kabiliyetli olduğunu anlatmıştı. Birincil günlerde bunu gördük ve hem fazla karakterli birisi” ifadelerini kullandı.

İtalya’da başarılı olmanın zorluğuna uyarı çeken 31 yaşındaki forvet, “20 yaşında bu lige gelip bir şeyler gerçekleştirmek kolay değil. Birincil yılımda büyük sorunlar yaşadım ama bu nitelikli futbolcu umarım uzun yıllar Roma’da kalır” dedi.