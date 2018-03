Drogba’dan Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray’ın Fildişili eski yıldızı Didier Drogba yaptığı paylaşımla uyarı çekti.

Sarı-kırmızılı taraftarların unutamadığı golcülerden Drogba, eski takımıyla Akhisarspor’a aleyhinde attığı ilk golü paylaştı. Yıldız golcü “Çünkü oldu” yazısının altına eski ekip arkadaşları Amrabat, Sneijder, Melo, Fatih Terim ve Mert Çetin’i etiketleyerek aile notuyla paylaştı.

Drogba’nın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

#flashbackfriday just because it happened @sneijder10official @by17 @n_amrabat_official @felipemelo @galatasaray @fatihterim @merto83 and Family #cimbom #aslan #istanbul #turkye #galatasaray #

didierdrogba (@didierdrogba)’in paylaştığı bir gönderi (Şub 28, 2018 beygir 11:25öö PST)